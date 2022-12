Natale di generosità...in sella ad una Harley-Davidson

L'associazione di Busto Garolfo ha aperto una raccolta fondi per l'acquisto di giochi e dispositivi elettronici per il reparto pediatrico dell' l'Istituto dei tumori di Milano e il reparto di oncologia pediatrica ortopedica dell'Istituto Gaetano Pini di Milano.

Babbo Natale a Busto Garolfo arriva il sella ad una moto, ma non una qualunque...una Harley-Davidson, grazie agli Sportsteristi Lombardi! L'associazione di Busto Garolfo nasce come gruppo per unire ed avvicinare i possessori della motocicletta Harley-Davidson modello Sportster. Da qui il pensiero dei fondatori di costituire un'associazione per perseguire in modo ufficiale e riconosciuto il fine di raccogliere fondi a favore di Onlus che si occupano di bambini in difficoltà. E proprio per questo Natale tutti i soci hanno aperto una raccolta fondi per l'acquisto di giochi e dispositivi elettronici per il reparto pediatrico dell' l'Istituto dei tumori di Milano e il reparto di oncologia pediatrica ortopedica dell'Istituto Gaetano Pini di Milano. Grazie alla grande generosità di tutti i membri sono stati consegnati i primi regali ai piccoli guerrieri dell'Istituto dei tumori, grazie sopratutto al personale sanitario e al Dottor Matteo Silva. La prossima tappa per Babbo Natale motociclista sarà il reparto di pediatria oncologica dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!