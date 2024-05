Un nuovo Distretto del Commercio

Busto Garolfo, Casorezzo e Dairago uniscono le forze per dare vita al Distretto del Commercio. Presentazione ufficiale nell'incontro in programma giovedì 16 maggio alle 21 nella sala civica di via Magenta 25 a Busto Garolfo.

Tre comuni, un solo intento. Crescere in appetibilità anche attraverso un sempre maggiore impulso dato al loro tessuto commerciale. Busto Garolfo, Casorezzo e Dairago uniscono le forze per dare vita al Distretto del Commercio. In che cosa consista l'iniziativa e quali prospettive possa spalancare lo si saprà nell'incontro in programma giovedì 16 maggio alle 21 nella sala civica di via Magenta 25 a Busto Garolfo. "I Distretti del Commercio promossi dalla Regione Lombardia - spiegano i tre comuni in una nota - sono in grado di fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l'attrattività , rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali". Per Busto Garolfo il discorso è portato avanti dal sindaco Susanna Biondi e dall'assessore Patrizia Campetti, per Dairago dal primo cittadino Paola Rolfi e dall'assessore Anna Elisa Frattolillo e per Casorezzo dal sindaco Pierluca Oldani e dall'assessore Rosella Giola. Alla serata interverranno Giacomo Bollati di Tradelab, Diego Panigo, segretario di Confcommercio Legnano e Simone Ganzebi, suo omologo di Magenta.

