'L'importanza di leggere fin da piccoli': le biblioteche dell'Altomilanese e il Consultorio Familiare di Busto Garolfo propongono un incontro informativo rivolto alle neomamme e ai genitori di bambini da 0 a 6 anni sul Programma Nazionale 'Nati per Leggere', con consigli di lettura ad alta voce. L'appuntamento, allora, è il 25 marzo, alle 11, in biblioteca a Busto Garolfo (obbligo di green pass rafforzato; informazioni e prenotazioni a altomilanesestaff [at] csbno [dot] net).

