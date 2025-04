L’Associazione In X Aut di Solaro, insieme a No Barriers, ha organizzato per sabato 5 Aprile l’evento 'Tutti in moto'.

Per molti il Blue Day non significa nulla, eppure per qualcuno è qualcosa di importante; infatti è la giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo che si celebra il 2 Aprile. Ecco che in questa occasione l’Associazione In X Aut di Solaro, insieme a No Barriers, ha organizzato per sabato 5 Aprile l’evento “Tutti in moto” nella piazza Libertà di Solaro che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione.Un nutrito gruppo di bambini e giovani con disabilità attendeva, insieme a i genitori e ai membri dell’associazione con ansia l’arrivo dei volontari di No Barriers per salire in moto, qualcuno per la prima volta, per qualche giro sul piazzale capace di regalare emozioni e strappare un sorriso.

Tra gli oltre venticinque partecipanti molti ormai maggiorenni e adulti che non hanno voluto rinunciare alla possibilità di salire in sella.

Qualcuno già con esperienze precedenti che invitava il pilota ad accelerare, altri più timorosi che stringevano forte nei primi giri per poi allentare la presa via via che la tensione calava, qualcuno che aveva paura a salire per poi far fatica a farlo scendere di sella.

Un continuo girare nella piazza completamente a disposizione in sicurezza per una mattinata spensierata dove più di uno non ha mollato finché non ha provato a salire su tutte le moto disponibili…bis compresi.

A disposizione anche un Sidecar messo a disposizione da SWM Motorcycles che si è rivelato davvero indicato per eventi di questo tipo oltre a suscitare ovvia curiosità, fino a coinvolgere anche i genitori ed i volontari nella voglia di provare l’ebbrezza del sidecar.

Una cosa semplice se vogliamo, basta trovare i volontari che organizzano, basta trovare motociclisti che hanno voglia di dedicare del tempo e benzina agli altri, già sembra facile ma chissà perché facile non è mai.

Eppure i No Barriers ci credono, e continuano nel loro intento, hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di noi in tutti i modi possibili.

Scopriteli sul loro SITO https://www.nobarriers.it/ e sosteneteli.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!