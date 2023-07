'Ticino Summer Fest': c'è anche Fontana

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite dell'ultima serata (domenica 9 luglio) della festa provinciale della Lega a Nosate.

L’occasione, alla fine, è stata la ‘Ticino Summer Fest’, la festa provinciale della Lega, organizzata dalla sezione di Turbigo, Nosate e Robecchetto e da quella di Castano Primo. Là, a ‘Lo Scoiattolo’ in piazza Borromeo, tra i diversi militanti, sostenitori e cittadini, infatti, ecco anche il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ospite dell’ultima serata. E’ arrivato attorno alle 20 e per quasi due ore si è intrattenuto con i presenti, tra strette di mano, saluti, foto e momenti di confronto sul presente e sul futuro appunto della nostra Regione. In tanti, insomma, che l’hanno fermato per fargli qualche domanda, chiedergli magari un commento su questo o quell’argomento oppure semplicemente per scambiare ‘quattro chiacchiere’. E lui non si è di certo risparmiato, anzi ha cercato di rispondere il più possibile a tutti. (Foto di Gianni Mazzenga)

