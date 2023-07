'Ticino Summer Fest'

La Festa Provinciale della Lega arriva a Nosate. Tre giorni di iniziative, musica e coinvolgimento a 'Lo Scoiattolo' di piazza Borromeo, sotto la regia delle sezioni di Turbigo e Castano Primo. Si comincerà, allora, venerdì 7 luglio con il torneo di biliardino, mentre sabato 8 concerto dei 'The Gainais' e, infine, domenica 9 'Disco Music: le migliori canzoni anni '70 e '80'. Per tutte le tre serate saranno presenti diversi ospiti politici e, inoltre, dalle 19.30 cucina e bar aperti.

