I giovani e il voto

In vista delle elezioni del Parlamento europeo, domenica, 5 maggio presso l'Oratorio Paolo VI di Castano Primo,i gruppi giovanili ambrosiani incontreranno alcuni loro coetanei che conoscono il mondo della politica con lo scopo di sensibilizzare all'espressione di un voto consapevole.

L'ufficio di Pastorale Giovani della Diocesi di Milano, in vista delle elezioni europee che si terranno l’8 e il 9 giugno di quest’anno, propone momenti di formazione e condivisione sull'impegno politico e sociale. La proposta, pensata principalmente per i gruppi giovanili, si strutturerà partendo da una spiegazione del voto di giugno e del contesto all’interno del quale si inserisce, per poi passare ad una breve esposizione dell’attuale scenario partitico e delle proposte politiche che si confrontano, e completare con un tempo lasciato al confronto, alle domande, alla discussione. A guidare il momento ci sarà una équipe di giovani, già impegnati in diverse realtà sociali, associazioni e movimenti attivi in Diocesi, appassionati di politica e adeguatamente formati.

"Il taglio dell’incontro sarà informativo/divulgativo, non a sostegno di una visione partitica piuttosto che di un’altra (i giovani coinvolti nell’équipe non sono candidati alle elezioni)- spiega in una nota l'ufficio di Pastorale - Senza pretese di esaustività, ma guidato dalla volontà di suscitare interesse per queste tematiche nei partecipanti".

Appuntamento dunque domenica, 5 maggio 2024 alle 21, presso l'Oratorio Paolo VI – via S. Antonio, 7.

