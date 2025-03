Anche quest’anno ecco che torna puntuale, domenica 9 marzo, ‘Oltre la mimosa’, la camminata ludico motoria lungo le sponde del canale Villoresi.

Camminare per la prevenzione. Camminare per conoscere. È ormai un appuntamento fisso per la nostra città. E così anche quest’anno ecco che torna puntuale, domenica 9 marzo, ‘Oltre la mimosa’, la camminata ludico motoria lungo le sponde del canale Villoresi da Castano a Nosate, organizzata dall’associazione ‘Cuore di Donna’. Ritrovo in Villa Rusconi alle 8.30, partenza alle 9.30 e arrivo a Nosate in Santa Maria in Binda attorno alle 10.30 e qui rilassamento muscolare con Morena e spazio al villaggio della salute (stand in cui saranno presenti: la dottoressa Licia Colombo, specialista in scienza dell’alimentazione, il dottor Luis Guillermo Bassani, specialista in chirurgia senologica, e la dottoressa Alessandra Macchione, psicologa e psicoterapeuta). Tutto il ricavato verrà devoluto a ‘Cuore di Donna’ per percorsi di prevenzione. In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

