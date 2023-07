Si intitola 'Masterplan 2035. Come abbiamo salvato la Brughiera', l'incontro promosso da Legambiente Ticino, 'Custodi della Brughiera' e 'W Via Gaggio' l'11 luglio.

Si intitola 'Masterplan 2035. Come abbiamo salvato la Brughiera', l'incontro promosso da Legambiente Ticino, 'Custodi della Brughiera' e 'W Via Gaggio' l'11 luglio, alle 21, in sala vetrate a Turbigo. Un momento informativo e di confronto con Walter Girardi (tra i fondatori appunto dell'associazione 'Viva Via Gaggio'), per ripercorrere le varie tappe di quanto accaduto in questi ultimi mesi e anni e, allo stesso tempo, guardare anche al presente e al futuro.

