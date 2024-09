Si intitola ‘Saper leggere il paesaggio con curiosità e occhi allineati’, il corso organizzato dall’Assessorato alla Cultura e da Fondazione per Leggere in sala vetrate a Turbigo.

Si intitola ‘Saper leggere il paesaggio con curiosità e occhi allineati’, il corso organizzato dall’Assessorato alla Cultura e da Fondazione per Leggere in sala vetrate a Turbigo. Con la la docente, l'architetto Rosella Saibene, i partecipanti saranno protagonisti di un viaggio appunto nella lettura del paesaggio, osservandolo con lo sguardo critico per risvegliare il senso di appartenenza e stimolare emozioni. Perché imparare a vedere è il primo passo verso l'azione. Appuntamento, allora, dall’8 al 9 novembre.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!