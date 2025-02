Il territorio e ciò che c'è attorno. Si intitola 'Il consumo di suolo. Da Malpensa ai centri logistica', l'incontro promosso dal Partito Democratico di Turbigo e Nosate e in programma mercoledì 12 febbraio, alle 21, in sala vetrate a Turbigo.

Il territorio e ciò che c'è attorno. Si intitola 'Il consumo di suolo. Da Malpensa ai centri logistica', l'incontro promosso dal Partito Democratico di Turbigo e Nosate e in programma mercoledì 12 febbraio, alle 21, in sala vetrate a Turbigo. Interverranno: Maurizio Rivolta, consigliere del Parco Lombardo della Valle del Ticino, e Walter Girardi, consulente ambientale. Una serata per meglio capire la situazione, confrontarsi e riflettere.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!