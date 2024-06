Fotovoltatico e Comunità energetiche

Fotovoltaico. Comunità Energetiche. Come fare? Se ne parlerà giovedì 27 giugno, alle 21 in sala delle vetrate, a Turbigo, in un incontro organizzato dal Partito Democratico di Turbigo e Nosate e rivolto a privati e aziende.

Fotovoltaico. Comunità Energetiche. Come fare? Se ne parlerà giovedì 27 giugno, alle 21 in sala delle vetrate, a Turbigo, in un incontro organizzato dal Partito Democratico di Turbigo e Nosate e rivolto a privati e aziende. Interverranno: Andrea Rivolta (introduzione e aspetti finanziari), l'ingegner Salvatore Migliore (primo approccio al fotovoltaico) ed Elena Colombo ('Le comunità energetiche: un tassello per la transizione').

