Gli animatori dell'estate

Venerdì sono attesi in piazza Duomo oltre 5000 ragazzi pronti a far gli animatori per l'Oratorio estivo 'Toc Toc': dopo momenti di festa il mandato con l'Arcivescovo Mario Delpini.

Venerdì 23 maggio, dalle 19 alle 21, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, parteciperà in piazza Duomo alla festa degli animatori dell’Oratorio estivo 2025, a cui prenderanno parte oltre 5mila ragazzi – perlopiù adolescenti sopra i 14 anni – provenienti dagli oratori di tutta la Diocesi e pronti, al termine dell’anno scolastico, a mettersi al servizio dei più piccoli per l’esperienza estiva.

Questo appuntamento ormai tradizionale sarà l’occasione per iniziare a respirare il clima dell’estate scoprendo l’inno, i balli e i temi dell’esperienza estiva in oratorio che quest’anno ha come titolo “Toc toc. Io sono con voi tutti i giorni”. Un invito, in questo anno giubilare, ad aprire idealmente le porte degli oratori e a riconoscere nella speranza un dono da accogliere e condividere.

Piazza Duomo venerdì si trasformerà quindi in un grande oratorio con musiche, balli e animazioni ispirate allo slogan di questa estate. Già dalle ore 17 sono in programma laboratori tematici rivolti agli animatori, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per l’animazione del gioco, l’attenzione a un oratorio inclusivo e l’accompagnamento dei ragazzi nei momenti di preghiera e spiritualità durante l’Oratorio estivo. I laboratori si terranno in piazza Duomo e in alcuni luoghi simbolici, come il cortile della Curia Arcivescovile (piazza Fontana 2) e la sede della Caritas Ambrosiana (via San Bernardino).

Alle ore 19, in piazza Duomo, gli animatori accoglieranno mons. Mario Delpini, che parteciperà con loro ai panel tematici previsti per il lancio dell’Oratorio estivo 2025. Al termine, dopo un momento di preghiera, l’Arcivescovo consegnerà il mandato agli adolescenti.

A partire da lunedì 9 giugno, sotto la guida di sacerdoti, religiosi e religiose, giovani educatori e volontari, questi animatori aiuteranno i più piccoli a vivere al meglio l’Oratorio estivo. Saranno circa 40mila, in tutta la Diocesi, gli adolescenti coinvolti nell’Oratorio estivo, a cui si aggiungeranno 10mila volontari adulti, coordinati da sacerdoti, suore, religiosi ed educatori, a supporto di circa 300mila bambini e ragazzi (dai 6 ai 13 anni).

«Il mandato – spiega don Stefano Guidi, direttore della Fom (Fondazione oratori milanesi) e responsabile del Servizio diocesano per l’Oratorio e lo Sport – non va inteso semplicemente come un “compito” da svolgere, ma prima di tutto come un segno di fiducia e di riconoscimento verso questi adolescenti. L’oratorio ambrosiano continua infatti a credere in loro, a investire nelle loro qualità umane, nella loro creatività, nella loro generosità e nella disponibilità a mettersi a servizio degli altri in modo gratuito e autentico».

