Una giornata all’insegna della cultura e della memoria collettiva quella vissuta oggi a Boffalora sopra Ticino, dove la comunità si è riunita per partecipare a visite guidate e a una mostra dedicata al Naviglio Grande e a "El Barchett de Boffalora", imbarcazione simbolo della tradizione locale. Un’iniziativa che ha saputo unire bellezza, storia e senso di appartenenza.

Promossa dal Comune e sostenuta con entusiasmo dalla sindaca Sabina Doniselli, la giornata si è proposta come un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale, artistico e religioso del territorio, attraverso il racconto dei luoghi che da sempre ne rappresentano l’anima.

“Conoscere meglio i luoghi in cui viviamo – ha sottolineato la sindaca – ci aiuta a guardarli con occhi nuovi, a sentirli parte di noi. Fare rete tra realtà locali permette di mettere in luce le rispettive ricchezze, creando sinergie positive”.

Determinante, infatti, il contributo delle associazioni coinvolte, che con passione e competenza hanno guidato cittadini e visitatori in un affascinante viaggio nel passato. Un grazie sentito è andato in particolare all’Associazione Storica “La Piarda”, a Centro Studi Athene Noctua, all’Associazione Calavas e al Coro Magenta, oltre a Emiliano Crotti e Simona Gelmetti per il prezioso supporto organizzativo.

A portare il proprio contributo anche la Fondazione Comunitaria Ticino Olona, rappresentata dalla vicepresidente Marina Mignone, che ha espresso apprezzamento per la qualità della proposta e per lo spirito di collaborazione tra le realtà del territorio.

La mostra ha permesso di ammirare fotografie, documenti storici e oggetti legati alla navigazione fluviale sul Naviglio Grande, cuore pulsante dell’identità boffalorese. E naturalmente non poteva mancare "El Barchett", che ancora oggi richiama alla memoria l’epoca in cui il trasporto fluviale scandiva la vita quotidiana del borgo.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di riscoperta del territorio e di promozione della sua storia, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini di ogni età in un processo di consapevolezza e orgoglio locale. Un cammino che, a giudicare dalla partecipazione odierna, sta dando frutti concreti.

