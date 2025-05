Anche a Busto Arsizio la musica di 'Piano Milano City'

La musica classica esce dai teatri e si fa spazio tra le vie della città: anche quest’anno, grazie all’impegno di Musikademia ed Educarte, Busto Arsizio torna a essere protagonista di Piano City Milano, uno degli eventi più prestigiosi dedicati al pianoforte.

La tappa bustocca, selezionata tra quelle “fuori porta” del festival milanese, si terrà domenica 25 maggio in una cornice suggestiva e ricca di spiritualità: il Santuario di Santa Maria, nel cuore della città. L’ingresso ai concerti sarà libero, fino a esaurimento posti.

Sarà una giornata all’insegna delle note, dell’emozione e del talento, con un programma che propone quattro appuntamenti musicali:

🟦 Ore 10:30 – Giulia Aguiari

🟧 Ore 16:00 – Luca Monciardini

🟦 Ore 18:00 – Alessio Pagliero

🟧 Ore 20:30 – Matteo D’Arco

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giacomo Puccini” di Gallarate e gode del Patrocinio del Comune di Busto Arsizio, a conferma dell’attenzione che la città continua a riservare alla cultura e alla valorizzazione dei giovani talenti.

