A Linate un omaggio ai Coldplay

Per Piano City Milano, il pianista Luis Di Gennaro proporrà un emozionante omaggio ai Coldplay, interpretando alcuni dei brani più celebri della band britannica.

Piano City Milano porta la sua magia anche in aeroporto: domani, venerdì 23 maggio, l’Aeroporto di Milano Linate ospiterà uno degli appuntamenti più suggestivi dell’edizione 2025, con un concerto per pianoforte che unisce il fascino del viaggio alla potenza evocativa della musica. Sarà presente Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA Aeroporti di Milano.

Per Piano City Milano, il pianista Luis Di Gennaro proporrà un emozionante omaggio ai Coldplay, interpretando alcuni dei brani più celebri della band britannica, come Clocks, Fix You, Trouble, Paradise e Yellow. Un momento speciale per tutti i viaggiatori, appassionati di musica e fan dei Coldplay, immersi tra le note di melodie intramontabili.

Luis Di Gennaro

Pianista, improvvisatore, compositore e interprete di origine argentina, Luis Di Gennaro nasce ad Avellino il 24 novembre 1988 e vive a Mercogliano, in Irpinia d’Occidente. Forte di una solida formazione classica che gli assicura una raffinata padronanza tecnica, la sua musica è guidata da una profonda esigenza comunicativa. Proprio per questo, accanto al repertorio classico, propone spesso programmi legati alla musica pop.

Nel corso degli anni ha collaborato con numerosi artisti di fama internazionale, tra cui Danilo Rea, Morgan, Vinicio Capossela, Franco Arminio, Cinaski, Dario Deidda, Stefano Di Battista, Mark Harris e Marcello Giuliani.

