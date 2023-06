La musica che fa bene, o più precisamente in questo caso “fa del bene”. Ma, in fondo, se protagonisti sono Antonio Coppola e l’Every Nigth, beh... la solidarietà è garantita.

La musica che fa bene, o più precisamente in questo caso “fa del bene”. Ma, in fondo, se protagonisti sono Antonio Coppola e l’Every Nigth, beh... la solidarietà è praticamente garantita. E, allora, ecco che in occasione de ‘La Notte delle Stelle’ (serata musicale presentata da Monia e Mr Anthony, con cantanti e ospiti d’eccezione, che andrà in scena il prossimo 24 giugno in piazza Bonomi a Turbigo), si è deciso di donare le offerte (libere) che verranno raccolte alla popolazione alluvionata dell’Emilia Romagna. “Come gruppo, infatti, cerchiamo ogni volta che organizziamo o partecipiamo a qualche evento di provare a dare una mano a chi, purtroppo, è meno fortunato oppure si trova a confrontarsi con situazioni di difficoltà e criticità - racconta lo stesso Antonio Coppola - In questo caso, quindi, abbiamo pensato appunto a quei luoghi così duramente colpiti dalle alluvioni delle scorse settimane. Sono semplici gesti, ma se ognuno di noi, nel suo piccolo, fa qualcosa... possono essere importantissimi”. La solidarietà, insomma, che come si dice è davvero di casa all’Every Night. Fin da quando è nato, infatti, l’attenzione e la vicinanza al prossimo sono stati per tutti i componenti veri e propri punti fermi.

'EVERY NIGHT': LA MUSICA CHE FA BENE



