Marco e il suo 'Manuale dell'attore'

Lì dove in fondo è cominciata la sua carriera; lì ha voluto tornare anche per il battesimo del suo primo libro. Dall’Auditorium Paccagnini, insomma, all’Auditorium Paccagnini ecco che proprio a Castano Marco Maini, attore nato e cresciuto nel Castanese, ha dato il via ufficiale al tour di presentazione del suo 'Manuale dell’attore alle prime armi'.

Lì dove in fondo è cominciata la sua carriera; lì ha voluto tornare anche per il battesimo del suo primo libro. Dall’Auditorium Paccagnini, insomma, all’Auditorium Paccagnini ecco che proprio a Castano Marco Maini, attore nato e cresciuto nel Castanese, ha dato il via ufficiale al tour di presentazione del suo 'Manuale dell’attore alle prime armi'. Da dove si parte? Come si comincia? Chi devo contattare? Un testo, allora, che si rivolge appunto a tutti coloro che vogliono intraprendere questa professione, ma non sanno come e da dove partire. Con l'aiuto di alcune semplici e chiare informazioni, l'autore cercherà di proporre al lettore il percorso migliore da seguire. Il tutto avvalorato dalla sua esperienza pratica sul campo, maturata in questi anni tra cinema, fiction, teatro, corsi e pubblicità. "Ci tengo a precisare che non è un libro che spiega le tecniche di recitazione; per quelle ci sono le scuole, le accademie e i seminari - spiega lo stesso Mainini - La mia vuole essere una valida guida che mostra i piccoli dettagli e qualche segreto per iniziare a intraprendere questa carriera; compresi gli sbagli, anzi c'è addirittura un capitolo che si intitola proprio 'sbagliate'. Pagine che spaziano e che si intrecciano tra loro e che sono nate durante il periodo del Covid. Era un'idea che avevo in mente già da alcuni anni e che oggi è diventata realtà".

'IL MANUALE DELL'ATTORE' DI MARCO



