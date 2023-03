La 'Giornata Ecologica'

I Cacciatori di San Giorgio su Legnano e Canegrate, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione dell'associazione Pro Loco, organizzano la 41^ Giornata Ecologica. L'appuntamento è domenica 2 aprile, con ritrovo alle 8.30 presso il centro di raccolta differenziata di via Ragazzi del '99. A seguire, alle 11, ci sarà un rinfresco a cura delle sezioni FIDC di Canegrate e San Giorgio su Legnano.

