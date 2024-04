Tutti immersi nel verde. Un po' per convivialità, un po' per amore per l'ambiente. Domenica 14 aprile a Canegrate, Comune, Contrada Baggina e Ambiente Bici propongono la 42^ edizione della Giornata per la natura.

Tutti immersi nel verde. Un po' per convivialità, un po' per amore per l'ambiente. Domenica 14 aprile a Canegrate, Comune, Contrada Baggina e Ambiente Bici propongono la 42^ edizione della Giornata per la natura. L'iniziativa mira a coinvolgere i cittadini nell'operazione di pulizia di parchi e vie cittadine e nella messa a dimora di una pianta in via Alessandria. Il ritrovo è previsto per le 8.30 aella chiesa di Sant'Antonio, alle 9 partiranno invece le operazioni di pulizia. La mattinata si concluderà alle 11 con un rinfresco offerto dalla Fidc di Canegrate. Le molte edizioni che l'appuntamento ha alle spalle danno conto della sua ormai acquisita rinomanza nell'ambito delle tradizioni canegratesi.

