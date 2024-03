Se la plastica non esistesse, bisognerebbe inventarla. Facile da modellare, resistente agli urti, all’umidità, ai detergenti, ai cambiamenti di temperatura, biocompatibile, malleabile a volontà, colorata, più economica degli altri materiali.

Se la plastica non esistesse, bisognerebbe inventarla. Facile da modellare, resistente agli urti, all’umidità, ai detergenti, ai cambiamenti di temperatura, biocompatibile, malleabile a volontà, colorata, più economica degli altri materiali. Ma nello stesso tempo la plastica, o meglio le plastiche, hanno invaso tutto sul nostro pianeta: i nostri negozi, i nostri veicoli, il nostro corpo, le nostre abitazioni, i nostri oceani, i nostri terreni, la nostra acqua, i nostri alimenti.

Una fotografia, è l’incontro fra un bisogno d’espressione e uno spettatore. Il fotografo propone una via, fra molte altre, per testimoniare le sue percezioni, la sua sensibilità, il suo sguardo sul mondo per interrogarlo ed esporsi per far sognare, far vibrare, far avanzare, per calmare, capire, provocare, chiamare in causa, toccare.

Giocare sul dualismo di un’immagine attraente con la gravità del suo oggetto non è per sminuire la sua importanza, ma per affrontarla in un modo diverso.

L’Assessorato alla Cultura di San Giorgio promuove la serata 'Plastic Project', organizzata in collaborazione con il Circolo Socio Culturale Hobbisti di San Giorgio su Legnano, a conclusione della mostra presente nell’atrio del palazzo comunale, inaugurata sabato 2 marzo. Questi eventi sono pensati per sensibilizzare le persone e promuovere consapevolezza rispetto ai temi ambientali: ogni gesto e ogni scelta possono fare la differenza.

Ad apertura della serata la dottoressa Laura Agnoletto Baj leggerà la storia di Maria Vignati, cittadina di San Giorgio su Legnano che, alla fine degli anni sessanta, è stata precorritrice della raccolta differenziata.

