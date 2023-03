Finanziamenti con il Distretto

La nuova frontiera è racchiusa in tre parole: Distretto del Commercio. Le imprese di Villa Cortese, Canegrate e San Giorgio su Legnano, i tre Comuni che hanno aderito all'iniziativa, potranno contare su un prezioso alleato per potersi garantire nuovi sviluppi e giri d'affari.

La nuova frontiera è racchiusa in tre parole: Distretto del Commercio. Le imprese di Villa Cortese, Canegrate e San Giorgio su Legnano, i tre Comuni che hanno aderito all'iniziativa, potranno contare su un prezioso alleato per potersi garantire nuovi sviluppi e giri d'affari. Se ne parlerà martedì 28 marzo alle 21 nella sala consiliare del Comune di Villa Cortese in piazza Carroccio. "Chi svolge attività di dettaglio di beni e servizi - dicono i tre Comuni - somministrazione di alimenti e bevande, prestazioni di servizi alla persona e commercio nel territorio del distretto può partecipare al bando per ottenere finanziamenti a fondo perduto finalizzati all'abbattimento delle spese per interventi, ammodernamenti e promozione dell'attività".

