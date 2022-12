165 mila euro per il Distretto del Commercio

La scommessa è stata vinta. La decisione di Canegrate, Villa Cortese e San Giorgio su Legnano di unire le loro forze per dare vita a un 'Distretto del commercio' ha fatto centro, tanto da ricevere un contributo di 165 mila euro.

La scommessa è stata vinta. La decisione di Canegrate, Villa Cortese e San Giorgio su Legnano di unire le loro forze per dare vita a un 'Distretto del commercio' ha fatto centro, tanto da ricevere un contributo di 165 mila euro. Le parole della consigliera con delega al commercio Anna Isotta Ventura fotografano alla perfezione la soddisfazione del comune di Canegrate per questo passo compiuto. "Per prima cosa - spiega - volevo ringraziare l'amministrazione precedente, in primo luogo l'ex sindaco Roberto Colombo perché è lui ad avere fortemente voluto questo Distretto insieme con i sindaci di altri comuni, utilizzeremo, dei 55 mila euro che sono stati destinati a Canegrate ne useremo 30 mila come comune mentre 25 mila saranno a disposizione dei commercianti". Tre gli intenti che il comune vuole perseguire per dare ulteriore linfa al suo tessuto commerciale: valorizzazione del commercio di prossimità, sostegno alla sua attività e riqualificazione dell'arredo urbano.

