Camminata che fa bene

A fare del bene, si sta bene! Non è uno slogan, ma la vera realtà. Oltre trecento persone hanno camminato in letizia e gioia lungo le sponde del canale Villoresi partendo da Castano Primo ed arrivando a Nosate. Promossa dall’Associazione Cuore di Donna e patrocinata dai comuni di Nosate, Castano e Robecchetto, questo lungo “serpente umano colorato di rosa (le magliette simbolo dell’Associazione ndr) composto da donne, famiglie con figli, giovani, ecc... uniti nel nome di una battaglia che merita di essere vinta: contro il cancro femminile. La tappa finale di questa magnifica giornata, scandita dal rintocco delle campane delle chiese di Castano e di Turbigo lungo il percorso, dal cinguettio dei passerotti... la chiesa di Santa Maria in Binda. Lì è stata inaugurata la prima ed unica panchina rosa del Castanese, a ricordare un’angelo volato in cielo troppo presto a causa di questa tremenda malattia: Marina amica e volontaria dell’Associazione Cuore di Donna. "Mai ha perso il sorriso ed il coraggio di andare avanti pur con un percorso difficile - ha ricordato Roberto Cattaneo, sindaco di Nosate". A lei è stata dedicata la panchina a ricordo anche delle tante donne che non ce l’hanno fatta. "Ferite che ti cambiano dentro. Rosa è il colore della solidarietà e della forza ed è il simbolo dell’Associazione Cuore di Donna, che da anni sostiene ed organizza iniziative contro i tumori femminili - ha proseguito lo stesso primo cittadino nosatese". "La solidarietà è un valore. La prevenzione e la sensibilizzazione sono un impegno etico per tutte le Amministrazioni comunali - ha aggiunto Loredana Pau, vicepresidente dell’Associazione Cuore di Donna - Noi dobbiamo dare tante informazioni per accedere ai servizi di prevenzione per la diagnosi precoce. C’è tanto lavoro da fare. Date il vostro contributo. Un grazie a Marzia Pinotti, Anna Martinelli e Roberta Nardo referenti per la città metropolitana ed a tutte le volontarie che ogni giorno lavorano per questa nobile causa".

