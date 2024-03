I puffi invadono... Rue de Turbigo!

La romantica Parigi ha una via dedicata a Turbigo e, in una sua ricostruzione a Torino, va in scena il nuovo film sui Puffi!

Non è uno scherzo del Grande Puffo o di Gargamella. Come è noto, la città di Parigi ha una via intitolata a Turbigo. Ed è appunto in questa via che si trova un grande edificio sulla cui facciata domina un grande angelo di oltre 9 metri.

In questo scenario si sta realizzando un film con riprese reali e cartoni animati che vedono protagonisti la dolce Puffetta, rapita dal perfido Gargamella, con la Villa Lumiere come sfondo principale. Le scene sono state pero’ allestite a Torino, trasformata per l’occasione in una piccola Parigi con tanto di Rue de Turbigo e negozi locali con insegne in lingua francese.

