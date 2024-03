Vecchio municipio, new look!

Con 4 milioni di fondi PNRR il vecchio municipio si rifà il look: spazio a due musei ('Risorgimentale' e della 'Civiltà Contadina'), sala consiliare e servizi alla persona.

Entro la fine del mese di maggio, tutte le associazioni ospitate presso il vecchio Municipio di via Roma saranno temporanemente trasferite in altre strutture cittadine (Casa del Giovane , Teatro Iris ,Info Point etc etc.).

Le ragioni: interventi di ristrutturazione finanziati (4 milioni di euro) dai fondi del PNRR. Il cronoprogramma prevede interventi per due anni per consegnare ai cittadini di Turbigo un ”nuovo edificio ristrutturato“ che ospiterà al primo piano due Musei: quello Risorgimentale e della Civiltà Contadina, al secondo piano la sala consigliare, mentre al piano terra i servizi alla persona.

