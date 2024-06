Laura Mira Bonomi presidente di Neutalia

Una cittadina turbighese eletta come presidente di Neutalia. Neutalia, la società benefit che attualmente gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Borsano di Busto Arsizio, ha eletto nell’assemblea dei soci che si è tenuta il 27 maggio, Laura Mira Bonomi, quale nuovo presidente.

Una cittadina turbighese eletta come presidente di Neutalia. Neutalia, la società benefit che attualmente gestisce l’impianto di termovalorizzazione di Borsano di Busto Arsizio, ha eletto nell’assemblea dei soci che si è tenuta il 27 maggio, Laura Mira Bonomi, quale nuovo presidente. Laureata in architettura, iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Milano, è stata anche in passato sindaco di Turbigo per due mandati ed assessore al Bilancio ed alle politiche fiscali del Comune di Busto Arsizio. L’impianto di Borsano “tratta i rifiuti solidi ed urbani e quelli speciali ospedalieri (fino a 110.000 tonnellate di rifiuti ogni anno) per produrre energia e calore (circa 10,2 megawatt di energia elettrica) - come si legge dal sito NEUTALIA - con una gestione sostenibile e trasparente dell’impianto finalizzato a migliorare la qualità dell’ambiente e la vita dei cittadini serviti attraverso collaborazioni con il mondo dell’Università e della ricerca”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!