Il cineforum ha fatto centro

Cinema che appassiona, ma anche cinema che educa. Organizzata dall'Osservatorio giovani di Villa Cortese, la rassegna del Cineforum ha fatto decisamente centro. Il programma, svoltosi in quattro sabati, ha riguardato i ragazzi delle scuole medie e superiori. Oltre alla proiezione filmica in sè, l'appuntamento è stato caratterizzato da alcuni percorsi di riflessione svolti dai giovani in collaborazione con la Cooperativa Albatros. Tutte le pellicole, "The swimmers", "Trent'anni in un secondo" "Il sapore della vittoria" e "Noi siamo infinito" hanno riscosso un buon successo. "Un'iniziativa molto positiva- ha detto Laura Fornara, esponente dell'Osservatorio giovani - che ha dato l'opportunità a diverse decine di ragazze e ragazzi ogni sera di passare del tempo insieme in un contesto divertente e formativo allo stesso tempo. Ringraziamo l'oratorio per l'ospitalità e rinnoviamo il nostro impegno a proporre iniziative e attività rivolte ai nostri concittadini più giovani che, nella loro preadolescenza e adolescenza, stanno vivendo una fase bellissima quanto delicata della loro vita".

