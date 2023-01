Cinema come cultura. Ma anche come lezione di vita. L'Osservatorio giovani di Villa Cortese ha deciso di organizzare un "Cineforum" per gli esponenti del mondo degli anni verdi.

Cinema come cultura. Ma anche come lezione di vita. L'Osservatorio giovani di Villa Cortese ha deciso di organizzare un cineforum per gli esponenti del mondo degli anni verdi. Il titolo scelto per la pellicola della serata in programma il 4 febbraio alle 20, 'Noi siamo infinito', è emblematico della voglia di esplorare delle giovani generazioni anche attraverso le seduzioni del grande schermo. Dopo l'incontro iniziale con i ragazzi delle scuole medie, le proiezioni di sabato 4 febbraio e sabato 4 marzo alle 20 l'attenzione saranno rivolte agli studenti delle superiori. Sabato 11 marzo, infine, l'attenzione si sposterà nuovamente sui ragazzi delle medie. L'evento è gratuito ed è , al contempo, creato e destinato alla propositività dei ragazzi di Villa Cortese.

