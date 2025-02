'La pace che verrà'

Il coordinamento ANPI del Castanese, con il patrocinio del Comune di Inveruno, propone una serata a favore di Emergency che a Gaza sta lavorando per fornire cure alla popolazione civile.

Come si vive ogni giorno sotto assedio, conoscendo solo violenza, fame e disperazione?

Cosa significa sentirsi abbandonati o peggio dimenticati?

Si può decidere di soccombere o continuare a resistere sperando in un futuro di pace. Ma è un po' più facile se accanto c'è qualcuno che insieme spera e lavora per questo futuro, in modo non violento, condividendo la precarietà delle situazioni di emergenza, aiutando concretamente con la propria esperienza chi vive situazioni di grave difficoltà sanitaria. Il coordinamento ANPI del Castanese, con il patrocinio del Comune di Inveruno, propone una serata a favore di Emergency che a Gaza sta lavorando per fornire cure alla popolazione civile. Verrà proiettato il docufilm SARURA che ci porterà direttamente nei territori palestinesi controllati dai coloni israeliani. Introdurrà il regista del film, Nicola Zambelli.

Sarà inoltre presente un rappresentante di Emergency, che illustrerà il loro progetto a Gaza.

Una serata per conoscere e per capire come sperare ancora in un futuro di Pace.

