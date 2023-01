Confcommercio verso il voto

Nel corso del pomeriggio di ieri si è tenuto l’incontro con i candidati per il Terzo Polo, che sostiene l’elezione alla presidenza di Letizia Moratti, Andrea Sfondrini e Lucia Caridi.

Proseguono gli appuntamenti della Confcommercio Territoriale di Magenta e Castano Primo con i Candidati alle prossime Elezioni Regionali. Nel corso del pomeriggio di ieri si è tenuto l’incontro con i candidati per il Terzo Polo, che sostiene l’elezione alla presidenza di Letizia Moratti, Andrea Sfondrini e Lucia Caridi.

Nell’ambito dell’incontro sono state argomentate una serie di tematiche riguardanti il Territorio del Magentino, del Castanese e dell’Abbiatense, ed in particolare quelle che sono le potenziali iniziative utili a sostenere il rilancio del settore economico-imprenditoriale della zona quali, ad esempio, un alleggerimento della burocrazia e procedure cui gli imprenditori o i potenziali tali devono affrontare, sempre più spesso, per dare corpo a quelle che sono le procedure amministrative cui si devono far riferimento nella gestione quotidiana degli esercizi. A questo tema si è accompagnata, anche, l’argomentazione di quelli che sono i sussidi finanziari che Regione deve e dovrebbe proiettare sul territorio a sostegno delle attività.

Accanto al Direttore Confcommercio, Dott. Simone Ganzebi, erano presenti il Vice-Presidente, Emiliano Masperi ed i Consiglieri dell’Associazione Territoriale, Marzia Bastianello, Luigi Calcaterra, Selena Gazziero e Jessica Oldani.

“E ‘stato certamente un appuntamento nel quale presentare quelli che sono i fabbisogni che Confcommercio regista quotidianamente dalle proprie Imprese associate ma anche una occasione nella quale avanzare le doverose richieste di attenzione ad importanti ambiti che i comuni e, in questo senso, Regione Lombardia devono sempre di più considerare nella gestione istituzionale delle loro attività – evidenzia il Vice-Presidente Masperi - si registrano infatti sempre meno interventi utili a mantenere alta l’attrattività di piazze e vie nei nostri piccoli Comuni così come in ambiti di oggettiva rilevanza sociale, quali i Mercati Comunali, dove numerosi imprenditori di fatto garantiscono servizi, prodotti, qualità e attenzioni anche alle sempre più numerose famiglie in difficoltà economica proprio attraverso il mantenimento di un livello di prezzi che è possibile oggi trovare grandemente sui banchi degli operatori ambulanti”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!