Imprese a 'KmZERO'

Confcommercio Alto Magentino, oltre a supportare le imprese associate e i preziosi imprenditori del territorio, si impegna nella promozione delle eccellenze locali attraverso iniziative dedicate. Tra queste, si inserisce l’evento 'KmZERO', in programma per domenica 13 aprile 2025. La manifestazione si terrà nelle prestigiose sale della storica Villa Rusconi, sede dell’Amministrazione Comunale di Castano Primo, situata in via Roma.

Le imprese partecipanti, che potranno aderire gratuitamente, avranno a disposizione stand dedicati per presentare e vendere i propri prodotti, offrendo ai visitatori una vetrina esclusiva delle eccellenze locali. L’iniziativa mira a creare un importante spazio promozionale per negozi, pubblici esercizi, professionisti e attività di servizio che desiderano proporre offerte speciali o mostrare i propri servizi.

L’Amministrazione Comunale e l’Assessorato alle Politiche per il Commercio hanno garantito il massimo supporto per questa "edizione zero", che punta a diventare un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative del territorio. Grazie agli spazi disponibili e alle dotazioni logistiche della villa, si prevede la partecipazione simultanea di circa 10-12 attività.

Confcommercio Alto Magentino invita le imprese interessate a manifestare il proprio interesse entro lunedì 10 marzo 2025. Per iscriversi, basta inviare un’email alla Segreteria di Confcommercio all’indirizzo m [dot] altomagentino [at] unione [dot] milano [dot] it, indicando un nominativo di riferimento e un recapito telefonico cellulare per facilitare i successivi contatti.

Per ulteriori dettagli o chiarimenti, gli associati possono contattare la Segreteria Confcommercio ai numeri 02.9793174 o 02.97298074 (interno 1). L’organizzazione resta a disposizione per rispondere a eventuali domande e fornire tutte le informazioni necessarie.

