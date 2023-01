Tragico incidente

Ancora una volta, il tratto della Boffalora-Malpensa tra Marcallo e Magenta ha visto un gravissimo incidente: c'è una vittima, un uomo di 70 anni.

Un nuovo, drammatico, incidente stradale questa mattina nel nostro territorio. Ancora una volta, il tratto della Boffalora-Malpensa tra Marcallo e Magenta ha visto un gravissimo incidente. Il tratto viabilistico è bloccato ormai da quasi un'ora con pesanti disagi per i cittadini in transito. Sul posto i mezzi di soccorso e la Polstrada. L'incidente è dovuto ad un frontale tra due auto: il forte impatto ha portato alla morte di un 70enne. Sull'altra auto tre feriti: due in codice giallo e uno in verde. Si indagherà ora sulle dinamiche: frontale azzardato o un malore. Rimane certa però la pericolosità di questo tratto di strada, da troppo tempo denunciato, ma su cui mancano interventi risolutivi (basterebbe un guardrail centrale).

