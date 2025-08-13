meteo-top

Turbigo Riserva della Biosfera

L’obiettivo è duplice: da un lato valorizzare e rendere visibile a cittadini e visitatori questo importante status, dall’altro ricordare l’impegno dell’amministrazione comunale nella tutela della biodiversità.
Turbigo- Riserva della Biosfera

Un impegno che affonda le radici negli anni e che oggi trova una nuova, concreta testimonianza sul territorio. Turbigo conferma e rafforza la propria appartenenza alla Riserva della Biosfera MAB Ticino Val Grande Verbano – riconoscimento UNESCO che unisce aree di alto valore naturale, culturale e paesaggistico – con l’installazione dei nuovi cartelli segnaletici in diversi punti strategici del paese.

L’obiettivo è duplice: da un lato valorizzare e rendere visibile a cittadini e visitatori questo importante status, dall’altro ricordare l’impegno dell’amministrazione comunale nella tutela della biodiversità, nella promozione dello sviluppo sostenibile e nella cooperazione scientifica.

«Si tratta – spiegano dal Comune – di un percorso iniziato anni fa, che ogni giorno si concretizza con nuove azioni e progettualità. Far parte della Riserva della Biosfera non è solo un titolo, ma un impegno quotidiano per preservare e valorizzare il nostro territorio».

La Riserva MAB Ticino Val Grande Verbano è un’area di rilevanza internazionale che comprende un vasto mosaico di ambienti naturali e comunità locali, con l’obiettivo di conciliare la tutela dell’ecosistema con le attività umane. Turbigo, grazie alla sua posizione strategica lungo il fiume Ticino e alla ricchezza del suo patrimonio naturale, rappresenta uno dei tasselli fondamentali di questa rete.

Con i nuovi cartelli, il messaggio è chiaro: il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione del territorio sono parte integrante dell’identità turbighese.

