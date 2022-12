Pubblicato il libro che raccoglie le testimonianze delle ragazze dell’Azione Cattolica. Un'originale idea regalo in quest'anno di centenario della Santa della Famiglia.

A Natale è possibile regalare “I Fioretti di Santa Gianna”. È questo il titolo del libro, Edizioni Ares, 152 pagine, della docente universitaria Elena Rondena che è stato realizzato per volontà della Comunità Pastorale di Magenta, con il contributo delle Amministrazioni comunali di Magenta e di Mesero, nell’ambito delle iniziative per l’anno centenario della nascita della santa (4 ottobre 1922).

Il libro di 152 pagine raccoglie una serie di testimonianze, tanto semplici quanto profonde, delle “sue ragazze” dell’Azione Cattolica che avendola conosciuta in vita hanno voluto condividere i loro ricordi, come la frase “tra i suoi insegnamenti, ne ricordo uno in particolare che diceva: non bisogna fare cose grandi per diventare santi, ma (lo si diventa) solo facendo la volontà del Signore”.

Il prevosto don Giuseppe Marinoni, a proposito del libro, svela di avere trovato in casa parrocchiale nel 2015, anno del suo arrivo a Magenta, un raccoglitore rosso con alcune brevi testimonianze su santa Gianna, che gli erano sembrate subito molto belle e interessanti. In seguito, ritenendo che la lettura fosse utile per approfondire la conoscenza della santa di Magenta, si è attivato per fare in modo che venissero divulgate attraverso una vera e propria pubblicazione con l’aiuto di Elena Rondena, membro del Consiglio pastorale e docente di Letteratura italiana presso l’Università Cattolica di Milano.

«Sono brevi e semplici scritti, che però conservano la freschezza e la vivacità delle cose vere, raccontate da chi guardava Gianna con ammirazione e stupore», ha scritto il parroco nella prefazione, cui segue l’invito alla lettura dei sindaci di Magenta e di Mesero, Luca Del Gobbo e Davide Garavaglia, e una breve introduzione dell’autrice.

«Auguro un buon Natale nell’anno centenario di santa Gianna e di vedere il mistero salvifico di Gesù Cristo con i suoi occhi», afferma don Giuseppe.

Il libro “I fioretti di santa Gianna” è già disponibile all’acquisto da fine novembre e pertanto si presta a diventare un gradito regalo di Natale. Verrà presentato a Magenta con un evento pubblico all’inizio del 2023, con l’intervento di autorevoli relatori.

