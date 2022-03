Il libro su Santa Gianna e Pietro Molla, scritto da Valentina Di Marco, offre alle coppie di oggi un esempio percorribile di vero amore sponsale.

Ho scelto di approfondire questo ambito perchè Santa Gianna ha fatto parte della mia famiglia, essendo medico di famiglia di mio padre, che all’epoca abitava in una cascina tra Casate e Mesero...”, ci racconta con emozione Valentina Di Marco, collaboratice di Logos e insegnante di Religione al Liceo di Arconate e d’Europa. “Il libro ‘Una coppia esemplare: Santa Gianna Beretta e Pietro Molla - Il loro cammino coniugale e il loro messaggio oggi’, pubblicato dalla Casa Editrice Velar, è una rivisitazione della mia tesi di Laurea (conseguita nel 2013 presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose) - continua Valentina Di Marco - frutto della preziosa collaborazione del relatore mons. Ennio Apeciti (rettore del Pontificio Seminario Lombardo, responsabile del Servizio diocesano per le Cause dei santi e consultore della Congregazione delle Cause dei santi) e della gioiosa testimonianza di Gianna Emanuela Molla (figlia della santa) che ha regalato un suo scritto come appendice”. Il libro analizza il percorso che ha visto fidanzati, poi coniugi e genitori... Santa Gianna e il marito Pietro Molla, attraverso il loro epistolario (lettere, cartoline e bigliettini). La loro quotidiana spiritualità viene confrontata in modo semplice con i testi del Magistero e i messaggi dei Papi su fidanzamento, matrimonio, preghiera in famiglia, lavoro e l’essere genitori. Ne scaturisce quanto Gianna e Pietro possano essere considerati sia precursori e incarnazione del Magistero a loro successivo, sia valido esempio anche oggi. La coppia, nell’epistolario, ha messo nero su bianco una parte fondamentale della loro vita, totalmente vissuta nell’insegnamento del Vangelo, dimostrazione pratica di quanto la santità possa essere vissuta da tutti nella vita e nella vocazione di ogni giorno. Un libro pubblicato proprio in occasione dell’anno che ricorda i 100 anni della nascita di Santa Gianna, i 110 anni della nascita di Pietro Molla e i 60 anni dalla salita al Cielo di Santa Gianna. (Foto gentilmente concessa dall’Archivio Pietro Molla)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!