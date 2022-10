Lega: Ottolini segretario di zona

Valeriano Ottolini nuovo segretario di zona della Lega (Inveruno, Buscate e Cuggiono), dopo il periodo di commissariamento gestito dal consigliere regionale Curzio Trezzani.

Valeriano Ottolini nuovo segretario di zona della Lega (Inveruno, Buscate e Cuggiono), dopo il periodo di commissariamento gestito dal consigliere regionale Curzio Trezzani. Sebbene molto giovane – classe 1987 – Ottolini ha già una lunga carriera politica alle spalle: in Lega dal 2008, in quell’anno è stato nominato coordinatore del movimento universitario a Milano. Dal 2010 è delegato Lega per Buscate, dove nel 2011 è stato eletto consigliere comunale e assessore alla gestione del territorio commercio attività produttive manutenzioni ambiente ecologia e sicurezza. Dal 2014 al 2016 è stato membro del comitato di controllo analogo di Accam Spa. Nel 2016 si è candidato sindaco con la lista civica Obiettivo Comune appoggiata dalla Lega, è stato poi eletto consigliere comunale di minoranza e riconfermato nel ruolo nel 2021. “Ringraziamo Curzio Trezzani, che ci ha traghettato in un periodo difficile e ci ha permesso di serrare le fila e ripartire insieme più uniti di prima – commenta Ottolini - Un grande grazie anche ai militanti che mi han dato fiducia. La sinergia tra militanti esperti e nuovi sarà il punto di partenza per una fattiva collaborazione finalizzata a fare rivivere i nostri Comuni".

