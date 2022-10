Istituito il Distretto

Il Distretto del Commercio Alto Milanese promosso dai Comuni di Inveruno, Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago formalmente istituito e riconosciuto.

Il Distretto del Commercio Alto Milanese promosso dai Comuni di Inveruno, Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono e Magnago in collaborazione con l’Associazione Confcommercio – Associazione Territoriale di Magenta e Castano Primo e la Camera di Commercio di Milano è stato formalmente istituito e riconosciuto con decreto regionale ormai quasi un anno fa. Obiettivo principale del Distretto del Commercio è quello di sostenere e consolidare la ripresa del commercio di vicinato tramite un aiuto concreto alle imprese per ripartire e superare la crisi causata dalla pandemia. A tale scopo il Distretto ha partecipato al Bando di Regione Lombardia 'Distretti del commercio 2022-2024', che prevede, tra l’altro, l’erogazione di contributi a fondo perso alle piccole imprese del commercio, della ristorazione e del terziario con sede nei Comuni del Distretto, a sostegno degli investimenti per la riqualificazione dei locali; l’acquisto di beni strumentali, la digitalizzazione; l’avvio di nuove attività; la pubblicità e promozione. “Abbiamo inoltrato la domanda, puntando a divenire Distretto d’Eccellenza – commenta Luigi Gariboldi, assessore al commercio – Due sono i tipi di fondo a disposizione, infatti: Distretto Normale, per un totale di 150 mila euro di fondi erogati a enti e imprese, e Distretto d’Eccellenza, per un totale di 600 mila euro, divisi in 400 a enti e 200 a imprese”. “Se ottenessimo il minimo dei finanziamenti, avremmo in cantiere un progetto sovracomunale, che prevede un sito a mo’ di vetrina, dove tutti gli esercenti possono promuovere le loro attività. Se invece andasse in porto il maxi finanziamento, oltre al sito, ogni Comune ha proposto dei progetti di riqualificazione in paese. Noi, per esempio, riqualificheremmo il parco adiacente a Piazza Mercato. I soldi che andrebbero ai commercianti invece sarebbero finanziamenti al 50% da investire nella propria attività. Ovviamente, sarà nostra cura dar vita a iniziative di promozione del commercio, con gift card, tessere fedeltà… Le idee non mancano”.

