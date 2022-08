Il panettone... a Ferragosto!

Dall'idea del celebre forno di Fulvio Garavaglia... un gustoso abbinamento da provare in questi giorni di Ferragosto: panettone con gelato!

Verrebbe da dire che non ci sono più le stagioni di una volta... ma, almeno per il discorso alimentare, forse è più corretto dire che ogni occasione è buona per gustare qualcosa di delizioso al palato.

Circa una dozzina di anni fa, per caso, il noto fornaio inverunese Fulvio Garavaglia sentì una notizia di una svendita di panettoni fuori stagione, e gli venne un idea: proporre il panettone, dolce tipico del Natale, nel periodo più opposto dell'anno: a Ferragosto! "Da sempre grande amante della lavorazione di questo dolce lievitato, Fulvio aspettava impaziente l'arrivo dei primi del mese per cimentarsi in questa "bizzarra" produzione - ci spiega il figlio Lorenzo - L'idea era di proporre questo dolce, accompagnando la sua degustazione al gelato. Chi ha provato negli anni questa combinazione, sa che la proposta è tanto particolare quanto deliziosa: abbiamo infatti estimatori che comprano regolarmente tutti gli anni questo dolce per poterlo gustare fuori stagione". Anche il ristorante di Furato 'Piatto d'oro', dopo qualche anno, ha iniziato a proporre il dolce in un menu tutto particolare di ferragosto con polenta casora e panettone!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!