Sull'Allea, il 'turbiGusto'

Appuntamento il 16 luglio, dalle 19 come sempre lungo l'Allea. Tutto pronto a Turbigo per il 'turbiGusto', giunto quest'anno alla 12^ edizione. Protagonista indiscussa della serata sarà la grigliata di costine dell'Accademia della Costina di Coarezza, assieme poi ecco tante altre prelibatezze culinarie grazie ai commercianti locali, oltre a musica, esibizioni e giochi per bambini. Nel dettaglio, allora, il programma vedrà alle 18.30 dj set, quindi alle 19 la sfilata dell'Accademia della Costina e nello stesso orario anche 'Mary & Joe' musica dal vivo, liscio e latino; ancora, alle 20 si danza con Passion for Movement e alle 21.15 Fashion Style; per proseguire alle 21.30 con le coreografie della Colonia Estiva, Zumba e balli di gruppo, Star & Simon School; infine, alle 23.30 dj Aladyn. E ci sarà anche lo spettacolo Luxarcana, parata di robot luminosi.

