Luciano Sorbillo ospite a Turbigo da Danny’s Pizzeria

Il celebre maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo sarà ospite speciale di Danny’s Pizzeria Ristopub, in occasione di TurbiGusto.

Un fine settimana all’insegna della tradizione gastronomica partenopea è in programma a Turbigo l’11 e il 12 luglio, quando il celebre maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo sarà ospite speciale di Danny’s Pizzeria Ristopub. L’iniziativa unisce il piacere della buona tavola all’arte della pizza napoletana, grazie alla presenza di uno dei suoi ambasciatori più rappresentativi. Una cena evento con menu tradizionale e due turni disponibili, dalle 19:00 alle 20:30 e dalle 20:30 alle 22:00, il pubblico potrà partecipare a “Come una sera a Napoli”, una cena dal sapore autentico, ideata e curata da Luciano Sorbillo. Il menu prevede una selezione di antipasti tipici – verdure pastellate, crocché di patate, fiori di zucca ripieni e zeppoline – seguiti da una pizza a scelta tra alcune varianti classiche e gourmet, come la Margherita DOP, la Marinara gialla o la bianca con fior di latte, fiori di zucca e ricotta al pepe. A chiudere il pasto, il tradizionale babà al limoncello con crema pasticcera. Sabato 12 luglio sarà invece la volta di Gastrolab, un laboratorio pratico che si svolgerà dalle 10:30 alle 14:30. I partecipanti, guidati personalmente da Sorbillo, avranno l’opportunità di apprendere i segreti della pizza perfetta: dall’impasto alla stesura, fino alla farcitura e alla cottura. Al termine del laboratorio, pizza e bibita per tutti. L’evento si rivolge sia agli appassionati che a chi desidera cimentarsi nella pizza fatta in casa con tecniche professionali.

