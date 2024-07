'turbiGusto': 14^ edizione

Giochi, intrattenimento, ma soprattutto molto cibo da gustare convivialmente. L'allea comunale di Turbigo si vestirà a festa sabato 13 luglio quando, dalle 18, decollerà l'iniziativa "Turbigusto".

Giochi, intrattenimento, ma soprattutto molto cibo da gustare convivialmente. L'allea comunale di Turbigo si vestirà a festa sabato 13 luglio quando, dalle 18, decollerà l'iniziativa "Turbigusto". Giunta alla quattordicesima edizione, l'appuntamento rappresenta ormai una solida tradizione del paese in grado di attirare a sè anche persone provenienti dai territori limitrofi. L'evento si svolge in collaborazione con diversi commercianti tra Allea, via Stazione e via San Vincenzo. Dalle 19 partirà l'angolo dell'intrattenimento musicale e tanti altri momenti di coinvolgimento per tutti.

