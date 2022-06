L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo ha messo in campo l'idea di realizzare nell'area compresa tra le vie Tosi e Falcone di Olcella un parco giochi inclusivo.

A misura di ogni fascia d'età e di ogni situazione deambulatoria. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo ha messo in campo l'idea di realizzare nell'area compresa tra le vie Tosi e Falcone di Olcella un parco giochi inclusivo. La struttura darà alla frazione un'ulteriore iniezione di potenziamento dopo quella legata alla creazione del centro polifunzionale in fase di ultimazione. "Gli abitanti - spiega il Comune nella relazione del progetto - risultano essere 884 con un numero di residenti compreso nella fascia tra 3 e 15 anni pari a 89, tale frazione risulta a oggi sprovvista di attrezzature ludiche inclusive rivolte a tale fascia d'età". Da qui la necessità e il desiderio di colmare la lacuna. E di realizzare un nuovo polmone verde inclusivo "In un'area - continua la relazione - che si trova in posizione strategica rispetto alla frazione essendo interclusa in una zona residenziale e a stretto contatto con le strutture scolastiche, religiose e oratoriali".

Un'oasi di verde accanto a un centro polifunzionale in cui "sarà possibile promuovere attività rivolte alla generalità della popolazione quali incontri didattici, mostre e tutte le attività collegate alle associazioni presenti sul territorio della frazione che si interfacceranno con le attività ludiche previste".

Un occhio sarà ben puntato, riguardo al nuovo parco, sui bambini con difficoltà motorie per garantire loro il diritto di piena fruizione. "L'intervento - si legge ancora nella relazione - deriva da un coinvolgimento e partecipazione di alcune realtà associative presenti nella frazione con le quali l'Amministrazione comunale si confronta periodicamente analizzando proposte provenienti dalle stesse che a oggi non avevano avuto possibilità di concretizzazione".

