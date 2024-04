La biblioteca intitolata a Monsignor Maggiolini

Ai più è noto per essere stato vescovo di Como fino al 2008, anno della sua morte. Religioso e teologo di fine analisi, monsignor Alessandro Maggiolini era però originario di Bareggio dove nacque nel 1931. A lui la giunta comunale retta dal sindaco Linda Colombo ha deciso di intitolare la biblioteca cittadina di via Marietti.

Ai più è noto per essere stato vescovo di Como fino al 2008, anno della sua morte. Religioso e teologo di fine analisi, monsignor Alessandro Maggiolini era però originario di Bareggio dove nacque nel 1931. A lui la giunta comunale retta dal sindaco Linda Colombo ha deciso di intitolare la biblioteca cittadina di via Marietti. "Maggiolini - spiega la giunta nel motivare la decisione - fu membro della Commissione Episcopale Italiana per la cultura e la scuola, vescovo nel Comitato di redazione del catechismo della Chiesa Cattolica, distintosi in vita per l'alto profilo culturale e morale, si ritiene quindi meritevole di essere accolta la proposta di intitolazione della biblioteca comunale alla sua memoria mediante l'apposizione di una targa commemorativa".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!