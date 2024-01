Educazione come missione. Educazione come coinvolgimento dei giovani. Educazione come crescita della comunità. Le mille sfaccettature di uno degli elementi fondamentali del vivere civile emergeranno durante la "Settimana dell'educazione" che si tiene in questi giorni a Busto Garolfo.

Educazione come missione. Educazione come coinvolgimento dei giovani. Educazione come crescita della comunità. Le mille sfaccettature di uno degli elementi fondamentali del vivere civile emergeranno durante la "Settimana dell'educazione" che si tiene in questi giorni a Busto Garolfo. Dopo le prime due serate, venerdì 26 gennaio i giovani bustesi prenderanno parte alla Santa Messa celebrata dall'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, in visita in questo periodo nelle Parrocchie del Legnanese. Domenica 28 gennaio largo alla Festa della famiglia con una serata per adolescenti e giovani a partire dalle 20.45. Mercoledì 31 gennaio dalle 19 alle 22 si svolgerà invece l'incontro "I care- educare nel cuore" con un momento di verifica tra le differenti equipe di educatori alle 19, una Santa Messa alle 20.45 e una cena conviviale subito dopo. Il 9 febbraio alle 20.45 Maddalena Borsani parlerà della tecnologia come risorsa in una serata destinata a genitori ed educatori. L'atto conclusivo della Settimana dell'educazione allargata sarà il 23 febbraio con una tavola rotonda dal titolo "Educare i ragazzi, questione di comunità", con l'intervento di professionisti del settore.

