Mondo ricco di propositività ma anche, a volte di criticità. Da capire per amare e aiutare come si conviene. All' universo dell'adolescenza è dedicato un appuntamento organizzato dal Comune di Bareggio per mercoledì 17 aprile alle 21 e intitolato "Mettiamo la testa a posto". Nella sala consiliare Primo Levi del centro Giovanni Paolo II di via Marietti si confronteranno genitori, insegnanti, educatori e assistenti sociali, coinvolti tutti a vario titolo in relazioni con gli adolescenti. A fornire spunti di riflessione saranno le psicologhe e psicoterapeute Claudia Lonati e Simona Bennardo.

