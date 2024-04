Nuovo pulmino per l'Auser

Ha dieci posti e sarà al servizio delle persone con difficoltà di deambulazione. Il Comune di Arluno ha deciso di acquistare nel quadro delle politiche sociali che intende seguire un pulmino nuovo di zecca.

Ha dieci posti e sarà al servizio delle persone con difficoltà di deambulazione. Il Comune di Arluno ha deciso di acquistare nel quadro delle politiche sociali che intende seguire un pulmino nuovo di zecca. "Il pulmino - spiega il Comune in una nota - sarà attrezzato anche con pedana per il trasporto delle persone con disabilità in carrozzina ed è stato consegnato all'associazione Auser con cui il comune è convenzionato per il servizio di accompagnamento di molti nostri concittadini ai centri socio-educativi del territorio". Il nuovo automezzo manderà in pensione il precedente che ha sulle spalle migliaia di chilometri percorsi da diversi volontari. "Ci auguriamo - spiega il sindaco Moreno Agolli - che questa nuova risorsa per la comunità sia un ulteriore segno che, girando per le nostre strade, testimoni l'importanza di prendersi cura di chi ha maggiore fragilità e il grande valore dell'impegno gratuito e volontario che, insieme, continuano a rendere Arluno una città solidale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!