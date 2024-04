Lavori al cimitero

Sono iniziati questo mese e dureranno circa un anno. E, alla fine, porteranno a un cimitero comunale più ampio e funzionale alle nuove esigenze del territorio comunale.

Sono iniziati questo mese e dureranno circa un anno. E, alla fine, porteranno a un cimitero comunale più ampio e funzionale alle nuove esigenze del territorio comunale. I lavori, come spiega in una nota il sindaco Moreno Agolli, prevedono "La costituzione di nuovi giardinetti, colombari e cellette, nonchè un'area destinata a cappelle di famiglia su richiesta, e si sono resi necessari per soddisfare il bisogno di nuovi spazi di sepoltura, come emerso ormai in modo molto evidente nell'ultimo anno". Il progetto prevede anche la creazione di un giardino delle rimembranze per il deposito delle ceneri e la riqualificazione di una zona di cellette di inizio novecento che ha dovuto fare i conti con l'usura del tempo. L'importo totale dell'intervento è di circa 800 mila euro.

