Book crossing al parco dell'orologio

Lettori di Arluno a raccolta. Di recente nel parco dell'orologio posto nella zona della biblioteca sono stati installati dei book crossing, ovvero spazi in cui sono posizionati libri di vario genere che potranno essere scelti da chi ha voglia di leggerli. Li si potrà prelevare o se ne potrà lasciare uno. Una casetta, insomma, a disposizione di tutti quanti desiderino dilettarsi nella lettura magari immersi nell'atmosfera rilassante di un polmone verde.

