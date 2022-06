La giunta Candiani

Tre della lista in corsa all’ultima tornata elettorale, più uno esterno: ufficializzata nel primo consiglio comunale post elezioni la squadra di governo del neo eletto sindaco di Magnago e Bienate, Dario Candiani. E così, accanto, appunto, al primo cittadino, ecco in giunta Franco Piantanida (che avrà anche l’incarico di vice, con le deleghe a sicurezza, polizia locale, commercio e attività produttive, fiere e mercati), quindi Federica Berlanda (pubblica istruzione, cultura, biblioteca e programmazione eventi), Maria Grazia Ragona (politiche sociali, pari opportunità e politiche giovanili) e, infine, Ferruccio Binaghi (esterno; lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, piano di governo del territorio, protezione civile, politiche ambientali e transizione ecologica).

